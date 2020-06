Il futuro di Radja Nainggolan resta un rebus. Terminato il prestito al Cagliari, il centrocampista belga rientrerà a Milano ma nei piani della società nerazzurra dovrà essere solo di passaggio. L'ad Marotta spera infatti di riuscire ad inserire il cartellino del classe '88 in qualche trattativa allargata di calciomercato. Verranno valutate più situazioni, in Italia e all'estero. Tra i club più interessati c'è la Fiorentina e proprio l'interesse dei viola ha fornito l'assist a Marotta per tornare su Chiesa. Secondo i dirigenti del club di Suning, Nainggolan sarebbe la pedina ideale per abbassare il cash e battere la concorrenza della Juventus, in parola con il talento della Nazionale. Ma al momento il presidente Commisso non fa sconti e spera in un rilancio dall'estero (leggi Manchester United) per scatenare un'asta internazionale.



Nainggolan è stato offerto anche alla Roma ma dopo la separazione del 2018, la società giallorossa non ha intenzione di intavolare un'operazione per un Ninja-bis.

In casa Inter tiene banco anche la situazione di Esposito. Il baby attaccante ha rotto con l'ormai vecchio procuratore e presto dovrebbe legarsi a Federico Pastorello, che cura già gli interessi dei nerazzurri Antonio Conte, Lukaku e Candreva. Una volta definiti i dettagli con il nuovo agente, la punta di Castellammare di Stabia discuterà con l'Inter del nuovo contratto. La pretesa non cambia: 1 milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Nel frattempo, l'ad Marotta tratta il suo cartellino con l'Atalanta, il Brescia e il Parma. Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 08:30