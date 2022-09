Arthur al Liverpool, tutto fatto. Operazione lampo con accordo in mattinata tra i Reds e la Juventus, sulla base del prestito, con stipendio pagato quasi interamente dal club inglese. Un’ottima notizia per la Juve che risparmia l’ingaggio (8 milioni) e libera un posto in rosa (e in lista Champions) già occupato da Paredes. Il centrocampista è partito questa mattina da Caselle per l’Inghilterra insieme all’agente Pastorello, in giornata le visite mediche per definire l’operazione nei tempi. C’era stato un sondaggio forte dello Sporting e una richiesta di informazioni del Nizza, ma entrambe le società non sono andate oltre a causa dell’ingaggio del giocatore, troppo alto. Fuori dal progetto di Allegri, Arthur prova a rilanciarsi in Premier. Mentre per Szczesny l’infortunio non sembra grave come si temeva: gli esami radiologici al J|Medical - a cui è stato sottoposto ieri sera - hanno infatti escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. “La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia” si legge nel comunicato del club, scongiurato un lunghissimo stop e la possibilità di tornare sul mercato per un portiere last minute.