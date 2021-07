Jorge Mendes è in Italia, ed entro pochi giorni vedrà la Juventus per approfondire il futuro di Cristiano Ronaldo. L’ipotesi permanenza, con possibile spalmatura dell’ingaggio, è al momento la più quotata. Il Psg non ha ancora presentato l’offerta giusta e lo stesso agente portoghese ha fatto intendere che potrebbero non esserci cambiamenti. Telenovela finita, quindi? Ancora no.

Gli scenari

Un’eventuale cessione di Mbappé, che i francesi sperano però di trattenere, scatenerebbe l’ennesimo tsunami sul mercato. Del resto, il campione lusitano è ancora molto tentato da un’avventura fuori dall’Italia, considerando che il rapporto con Allegri non è più solido da quel famoso gesto in Juve-Ajax, con cui accusò il livornese di osare poco in campo.

Ma, da quanto trapela, nessuno a Torino a partire dal tecnico bianconero si strapperebbe i capelli in caso di permanenza di Ronaldo, ad oggi ancora il bomber della squadra con 101 gol in 133 partite ufficiali.

La palla passa così all’insaziabile Psg. La Juventus non è disposta ad aspettare troppo e, senza un’offerta dei parigini entro fine luglio, darà per scontata la permanenza di Cr7 per almeno un’altra stagione.