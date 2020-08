Il flop in Champions del Manchester City apre a nuovi scenari sul futuro di Dybala. La Juventus ha fretta di rinnovare il contratto ai giocatori in scadenza nel 2022, ma nella trattativa con l’argentino si è presa un po’ di tempo in più posticipando tutto tra fine agosto e inizio settembre. Questo perché le richiesta dell’attaccante sono considerate eccessive: 15 milioni di euro contro i 7,3 che percepisce attualmente. Dybala sa che piace in Premier e il suo futuro potrebbe essere proprio in Inghilterra. All’orizzonte potrebbe esserci un derby tra Manchester United e City per lui. In caso di cessione, i bianconeri farebbero una plusvalenza interessante per le proprie casse. Intanto, in entrata pensa a uno tra Milik, Lacazette e Dzeko per il dopo Higuain e tratta De Paul con l’Udinese (i friulani vogliono 35-40 milioni di euro). Al Milan non si pensa soltanto al rinnovo di Ibrahimovic e ai due terzini (Aurier del Tottenham e Milenkovic della Fiorentina). A giorni, infatti, è atteso a Milano il procuratore di Calhanoglu, Gordon Stipic. Il turco è stato il grande protagonista tra i rossoneri nel post lockdown e non ha nessuna intenzione di dire addio. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è proporgli il rinnovo fino al 2024 aumentandogli anche l’ingaggio (adesso guadagna 2,5 milioni di euro all’anno). Il turco piace a Hertha Berlino, Lipsia e Schalke. Assist del Chelsea all’Inter per Emerson Palmieri. I Blues stanno chiudendo con il Leicester l’acquisto di Ben Chilwell, terzino sinistro. Quindi, uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso è di troppo e può trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Intanto, Perisic vuole restare al Bayern Monaco (è in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro). Si potrebbe profilare uno scambio Perisic-Brozovic per Tolisso e Alaba. Il Napoli insiste per Boga. Offerti al Sassuolo 25 milioni di euro più il cartellino di Ounas, rientrato dal prestito al Nizza. Contatti con il Wolfsburg per Brekalo, mentre l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund corteggiano Allan. Assalto ai gioielli dell’Atalanta. Il Psg e il Leicester hanno chiesto informazioni su Castagne ai bergamaschi. Hateboer, invece, medita l’addio e spaventa la Dea: «Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile. Negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino. Adesso è un buon momento per fare il prossimo passo». Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA