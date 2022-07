Sarà un inizio settimana importante per Milan e Inter. Da una parte i rossoneri cercano di dare vitalità al proprio mercato con l'acquisto di De Ketelaere; dall'altra l'Inter sta cedendo Skriniar al Psg - ma non per meno di 65 milioni di euro - per poi affondare il colpo per Bremer e Milenkovic. Il Diavolo deve rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Per il trequartista belga si punta a chiudere a inizio settimana, alzando l'offerta a 35 milioni di euro, bonus compresi, e accontentando così il Bruges. Poi si penserà a Ziyech con il Chelsea e Renato Sanches, che però non deve alzare troppo le pretese, aizzato dal proprio procuratore, il temutissimo Jorge Mendes. Sempre del Bruges potrebbe tornare in corsa Lang.

Invece, l'Inter ora è concentrata sulla difesa. Entro lunedì attende il rilancio del Psg a 65 milioni di euro per Skriniar. Salutato lo slovacco, parlerà con il Torino per chiudere l'affare Bremer. Il brasiliano piace anche alla Juventus, ma ha dato la sua parola al club di viale Liberazione.

I bianconeri pensano a Gabriel dell'Arsenal, Kimpembe (che piace al Chelsea) e Pau Torres (il Villarreal spara alto, 50 milioni di euro). In attacco la Juventus ripensa a Icardi. Ilicic va verso il Bologna, mentre il Napoli fa passi avanti per Acerbi e Kim del Fenerbahce. Koulibaly ha fatto le visite mediche col Chelsea. Si attende l'ufficialità.