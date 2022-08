La Juventus ha scelto Milik, vicinissimo alla maglia bianconera. A vuoto l’ultimo tentativo per Depay, che non ha abbassato le pretese, mentre quelle di Milik sono in linea con i parametri della Continassa. La Juve aveva già raggiunto da tempo l’accordo con il Marsiglia a 2 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 8, contratto fino al 2026 e stipendio da 3,5 milioni a stagione per Arek. Festeggia anche il Napoli che ha mantenuto il 20% sulla vendita dell’attaccante, meno i tifosi bianconeri che nel testa a testa finale speravano nell’affondo decisivo per Depay. Ma la richiesta d’ingaggio da oltre 7 milioni a stagione dell’olandese ha convinto la dirigenza bianconera a virare sul polacco. Il mercato della Juventus non si ferma a Milik: si avvicina Paredes, il prescelto da Massimiliano Allegri e dalla società per rinforzare il centrocampo. Ci sono stati dei nuovi contatti positivi con il Psg nelle ultime ore: si lavora per portare l'argentino a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Derby tra Milan e Inter per Chalobah del Chelsea. I Blues lascerebbero andare via Chalobah in prestito solo in caso di acquisto di Fofana del Leicester. Il Milan, per il difensore inglese, potrebbe impostare una trattativa simile a quella che a gennaio 2021 portò Tomori in rossonero in prestito con diritto di riscatto (opzione esercitata sei mesi dopo per 28 milioni di euro). Per il centrocampo i rossoneri continuano il pressing Jean Onana, dopo che il Bordeaux nei giorni precedenti ha chiuso alla possibilità di privarsi del calciatore in prestito. I rossoneri vogliono rilanciare l'offerta iniziale di 5 milioni di euro. Sempre viva, inoltre, la pista che porta a Vranckx del Wolfsburg, piano B per il reparto centrale.

Il Napoli è a un passo da Keylor Navas con Fabian Ruiz pronto ad andare al Psg. La Fiorentina prende Barak dal Verona e tratta Bajrami con l'Empoli, mentre il Bologna abbandona la pista Ilicic, vicino al Verona, e vira su Zirkzee. Oggi Umtiti farà le visite mediche con il Lecce.