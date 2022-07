Il punto critico del mercato juventino - al netto dell’infortunio di Pogba - rimane un centrocampo da rifondare. Con pochi punti di riferimento e diversi giocatori in esubero, in cerca di nuovi stimoli altrove. Lo stop del Polpo (almeno 40 giorni, una prognosi più precisa arriverà solo dopo l’operazione al menisco esterno negli USA) non stravolgerà i piani della dirigenza, ma rischia di accelerare o modificare in corsa almeno in parte le strategie della dirigenza, che per rinforzare il reparto con Paredes primo obiettivo ha prima bisogno di cessioni illustri. In questo momento Ramsey e Arthur sono considerati in uscita, ma rischiano di bloccare il mercato della Juventus a causa di ingaggi e valutazioni oltre i limiti.

Pogba fa crack: lesione al menisco, operazione e 40/60 giorni di stop. Allegri valuta i sostituti

Il gallese è rientrato dal prestito a Glasgow e non ha più avuto offerte, si valuta la rescissione contrattuale ma con una buonuscita che difficilmente scenderà sotto i 2,5 / 3 milioni di euro. Niente tournée americana per Arthur, ufficialmente per un problema alla caviglia, sul brasiliano il Valencia di Gattuso ha superato l’Arsenal, si ragiona su una soluzione in prestito e la possibilità che la Juve si accolli parte dell’ingaggio. Risalgono invece le quotazioni di Rabiot, rimasto a Torino (per motivi personali) ad allenarsi con l’Under 23, e pronto a guardarsi intorno sul mercato con la speranza di un ritorno al Psg. Nessuna offerta al momento per il francese che rischia di giocare la prima parte di stagione da titolare a centrocampo, almeno finché non tornerà a disposizione Pogba. In entrata invece la pista più calda è quella che porta a Paredes (va in scadenza l’anno prossimo), trattativa avviata con Psg e giocatore, amicissimo di Di Maria e molto attratto da un ritorno in Italia. La valutazione dei francesi è sui 20/25 milioni di euro, per la Juve è l’elemento che manca a centrocampo, ma per fargli spazio serve l’addio di Arthur o Ramsey, poi Cherubini e Arrivabene potranno affondare il colpo.