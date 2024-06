Calciomercato Juventus, Giuntoli vuole Douglas Luiz dell'Aston Villa

La Juventus ci sta provando per Douglas Luiz dell'Aston Villa, centrocampista brasiliano, classe 1998, che in stagione ha totalizzato 53 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei “the Villans”: a rete in dieci occasioni, ha toccato la doppia cifra anche alla voce assist. Inoltre, Luiz è nel giro della Seleção e nel corso della stagione è sceso in campo con la maglia del Brasile contro Inghilterra, Spagna e Messico.

Le parti non sono mai state così vicine e il club inglese chiede 20 milioni di euro più due contropartite, McKennie e Iling che, quindi, potrebbero rappresentare la chiave per arrivare al centrocampista.

Le ultime ore potrebbero essere risultate decisive per il trasferimento del giocatore alla corte di Thiago Motta, che verrà ufficializzato in settimana. Da risolvere però il nodo conguaglio, aspetto sul quale la Juventus lavora nella speranza di abbassare la cifra.