Tutto fatto per Toma Basic. Lazio e Bordeaux hanno trovato l’accordo. Lotito verserà 8 milioni di euro più 1,5 di bonus ai francesi, mentre per il giocatore ci sarà un contratto a 1,4 milioni di euro più bonus a salire per i prossimi quattro anni più un’opzione per il quinto.

Ci sono ancora da sistemare alcune cose tra Basic e il Bordeaux, più altri piccoli dettagli burocratici. La Lazio sta velocizzando il tutto anche perché sta cercando di far arrivare il giocatore tra stasera e domani per le visite mediche e per metterlo a disposizione di Sarri nel più breve tempo possibile.