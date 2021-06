Lazio, Radu rinnova per due anni. Chiuderà la carriera in biancoceleste

Stefan Radu sceglie la Lazio. Il romeno rinnoverà il contratto per altri due anni e finirà la carriera in biancoceleste. Alla fine l'amore per i colori laziali ha prevalso su tutto, anche sull'Inter che, una decina di giorni fa, l'aveva avvicinato proponendogli un contratto di due anni. Ma per il difensore non c'è stata alcuna difficoltà. E' rimasto lusingato dalle avances del club nerazzurro e dalle chiamate di Inzaghi, con l'Inter che gli offriva più soldi, ma Radu alla fine, dopo l'incontro di ieri col direttore sportivo Tare, non ci ha pensato due volte e ha detto subito sì.

Il romeno firmerà fino al 2023 con un ingaggio di poco inferiore a quello precedente, circa 1,2 milioni di euro più bonus. Per Sarri è un elemento importante, sia come uomo spogliatoio, ma anche come centrale difensivo. Il tecnico toscano potrà anche utilizzarlo come terzino, ruolo che Stefan ha ricoperto per anni prima dell'avvento di Inzaghi. Tutti contenti e felici alla fine, soprattutto la tifoseria che, dopo la delusione di Inzaghi, avrà la possibilità di legarsi davvero a un giocatore che dopo quattordici stagioni in maglia biancoceleste ne farà altre due, aumentando il record di presenze con la casacca laziale già storico adesso avendo indossato la maglia della Lazio per 412 volte.

