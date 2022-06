Calciomercato, le news di oggi: Tchouameni al Real per 100 milioni

Real e Barcellona. Le due facce della stessa medaglia. Le grandi di Spagna rappresentano la schizofrenia allo stato puro del calcio attuale: le spese folli e la crisi. I milioni dei blancos da buttare al vento e quelli già buttati che hanno dato un calcio ai blaugrana mandandoli nel baratro finanziario.

E allora in casa Barça non ci sono i soldi per prendere Koulibaly, vecchio pallino catalano, e sistemare la difesa. Il Real invece fanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati