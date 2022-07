Sembrava dovesse andare a Las Palmas, alla Canarie in pieno oceano Atlantic, invece Fabregas ha deciso di andare sul Lago di Como e sbarcare in Italia, anni dopo del corteggiamento del Milan. È un acquisto importantissimo e di spessore, nonostante i tanti infortuni dell’ultimo periodo, quello del club lariano. Certo, negli ultimi 12 mesi Cesc ha giocato 39’ nelle due sfide contro lo Sparta Praga dell’agosto 2021, preliminare di Champions favorevole ai monegaschi, poi sempre nel mese estivo altre due apparizioni dalla panchina in campionato contro Lorient e Lens.

In settembre il primo tempo in Europa League contro lo Sturm Graz austriaco. Poi il calvario fisico è una sola partita in questo 2022, col Monaco B contro l’Aunagnebin aprile. Adesso la sua carriera riparte dal Como. Intanto, il Milan alza l’offerta per De Ketelaere, arrivando a 35 milioni di euro bonus compresi, e dà un ultimatum al Bruges: il giocatore dovrà arrivare a Milano entro metà della prossima settimana per le visite mediche. Poi si penserà al difensore, Tanganga in pole, a limare offerta-richiesta con Renato Sanches e capire i margini di manovra con il Chelsea per Ziyech.

L’Inter aspetta 65 milioni di euro per Skriniar dal Psg, poi potrà chiudere per Bremer con il Torino sulla base di 35 milioni di euro. Ma sul brasiliano è forte anche l’interesse della Juventus, che aspetta l’ultima offerta di 90 milioni di euro dal Bayern Monaco per de Ligt. Invece, in casa Monza sui rinforzi in mediana. Si sono intensificati i contatti per il francese Warren Bondo, svincolatosi dopo una stagione da protagonista al Nancy. Il classe 2003, che può giocare sia da regista che da mezzala, ha diversi estimatori in Ligue 1 e piace anche all’Atalanta, ma il Monza sembra in vantaggio. Si valuta attentamente anche il mancino portoghese Xeka, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lille. In attacco, la prima scelta resta Pinamonti, con Petagna in seconda posizione. Il Bologna saluta Svanberg: va al Wolfsburg. I rossoblù avranno nuove risorse per l’acquisto di Ilicic e di un vice Arnautovic. Il Napoli pensa a Simeone per l’attacco. Ma sull’argentino è in vantaggio il Siviglia. Infine, Aurelio De Laurentiis vede allontanarsi Kim Min-jae, primo obiettivo della difesa azzurra dopo l’addio di Koulibaly. Il sudcoreano del Fenerbahce resta l’obiettivo principale, ma c’è stato un forte inserimento del Rennes. Spunta l’ipotesi Diallo del Psg.