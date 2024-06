Milan, inizia l'era Fonseca e si tratta Emerson Royal. Juventus, è il giorno di Thiago Motta

Inizia l’era di Paulo Fonseca al Milan. Domani a Milanello sarà Zlatan Ibrahimovic ad annunciare il tecnico portoghese, che prenderà il posto di Stefano Pioli e avrà il delicato compito di duellare con l’Inter di Simone Inzaghi per provare a strappare lo scudetto dal petto dei nerazzurri.

Reduce dai due anni con il Lilla in Ligue 1, Fonseca torna in Italia dopo l’esperienza con la Roma (2019-2021). Con i giallorossi ha raggiunto un quinto, un settimo posto e una semifinale di Europa League, poi persa contro il Manchester United. In carriera ha allenato anche Shakhtar Donetsk, Porto, Pacos Ferreira e Braga, oltre ad alcune esperienze nelle serie minori portoghesi come Pinhalnovense e Aves. In via Aldo Rossi stanno già cercando di allestirgli la squadra per la prossima stagione. Di Zirkzee è stato detto tutto: ci sono i soldi (40 milioni di euro) per la clausola rescissoria; c’è l’accordo con il giocatore. Manca, però, quello con l’agente Kia Joorabchian, che pretende 15 milioni di euro di commissioni, mentre i rossoneri non intendono superare quota 10.

E già si guardano attorno per una possibile alternativa: i nomi sono quelli di Dovbyk del Girona e Guirassy dello Stoccarda. Inoltre, piace Fofana del Monaco per il centrocampo (il costo è di 25 milioni di euro) e si sta trattando Emerson Royal con il Tottenham (costo 20 milioni di euro). Rischia di partire Theo Hernandez per incrementare il bottino del mercato in uscita. Potrebbe così restare Maignan, che tratta il rinnovo del mercato.

Al momento, guadagna 3,2 milioni di euro e l’ingaggio sarà ritoccato vistosamente.

Le rivali: dalla Juventus al Napoli

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Di Lorenzo. Ieri c’è stato un vertice tra l’entourage del giocatore e Antonio Conte. Il nuovo allenatore degli azzurri non ha nessuna intenzione di cedere il terzino, ma il giocatore vuole andare via. Le parti si ritroveranno il 30 giugno. Infatti, due ore di colloquio non sono servite a trovare un punto di intesa, ma c’è prima di tutto la volontà di ridare tranquillità al giocatore, che sabato inizierà il suo Europeo con l’Italia.

Invece, la Juventus è pronta a ufficializzare Thiago Motta: si legherà ai bianconeri fino al 2027 con un contratto di tre anni a circa 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Il regalo è Douglas Luiz: all’Aston Villa andranno McKennie, Iling junior e 18 milioni di euro. In uscita Kaio Jorge, andato al Cruzeiro per 7,2 milioni di euro, e Szczesny, che raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, all’Al Nassr.