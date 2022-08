La Juve saluta Milik e affonda per Paredes; dopo aver completato l’attacco i bianconeri vogliono chiudere per l’argentino del Psg a centrocampo. Contatti positivi con i francesi che hanno aperto al prestito con obbligo a determinate condizioni, Paredes rischia di essere l’ultimo colpo in entrata mentre si continua a lavorare sulle uscite a centrocampo. Rabiot e Arthur continuano a rifiutare le destinazioni proposte e spingono Zakaria verso l’addio, Fagioli ha chiesto di giocare e va verso la Samp, valutazioni anche sul prestito di Rovella al Monza che pensa a Camara (c’è anche la Roma). Il Milan prova a blindare Leao dalla super offerta del Chelsea (120 milioni, con clausola a 150) e intanto si inserisce nella corsa a Chalobah; il Chelsea può liberarlo se arriva Fofana, ma sul difensore c’è anche l’Inter che intanto ha bloccato Acerbi. Il nome in cime alla lista di Maldini a centrocampo è sempre Onana, ma il Bordeaux ha chiuso al prestito, serve un’offerta da oltre 5 milioni, l’alternativa è Vranckx del Wolfsburg. Gran colpo del Lecce, dopo Pongracic ecco Umtiti in prestito secco dal Barcellona: operazione chiusa, oggi lo sbarco in Italia per sottoporsi alle visite. Il Napoli è sempre vicino a Navas mentre Fabian Ruiz è pronto al percorso inverso a Parigi, il Genoa dopo Aramu e Strootman ha annunciato Puscas, ufficiale Semedo all’Udinese, la Fiorentina ha preso Barak e ha messo nel mirino Bajrami. Daniliuc a un passo dalla Salernitana, niente Toro per Hien ormai vicinissimo al Verona.