Il Milan continua a lavorare per De Ketelaere. È una trattativa lunga, tortuosa, ma che dimostra quanto sia forte la volontà dei rossoneri di arrivare al trequartista belga. La trattativa è in una fase di stallo, ma in via Aldo Rossi puntano alla fumata bianca entro il fine settimana, quando mancherebbero due settimane al debutto in campionato contro l’Udinese, in programma il 13 agosto a San Siro (18.30). Il rilancio c’è stato a 33 milioni di euro bonus compresi con una percentuale sulla futura vendita, avvicinandosi ai 35 richiesti dal club belga. Intanto, De Ketelaere non ha preso parte ai primi due impegni ufficiali del Club Brugge, la Supercoppa belga contro il Gent e la prima giornata di campionato contro il Genk. Poi il Milan potrà pensare al giovane Chukwuemeka, centrocampista dell’Aston Villa, e al difensore (Tanganga del Tottenham o N’Dicka dell’Eintracht Francoforte).

La Serie A già promette show e gol, attacco allo scudetto

La Juventus perde Pogba per l’infortunio al menisco laterale e ora deve accelerare il prestito di Arthur al Valencia e la risoluzione del contratto di Ramsey, per poi chiudere per Paredes e pensare a Morata come vice Vlahovic e a un difensore, con Milenkovic sempre monitorato. Così come sta facendo l’Inter, che però deve cedere. Sanchez sta puntando i piedi (il Marsiglia insiste per lui), mentre Pinamonti può andare alla Salernitana, che gioca di anticipo su Atalanta e Sassuolo. Chelsea e Manchester United puntano Dumfries, ma l’olandese parte solo davanti a un’offerta di 35-40 milioni di euro. Il Napoli è pronto ad accogliere Kim e segue Simeone e Raspadori. Dopo Scamacca, il West Ham adesso punta Zielinski del Napoli.