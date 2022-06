Calciomercato, le news di oggi: l'Inter prende Asllani dall'Empoli

Aspettando l'esito dell'incontro per Lukaku, l'Inter guarda avanti. Anzi, guarda in mezzo. Il club neroazzurro ha individuato in Kristjan Asllani il vice Brozovic per la prossima stagione. E infatti il centocampista esploso con la maglia dell'Empoli in questa stagione vestirà nella prossima stagione la maglia dell'Inter. Negli uffici di Viale della Liberazione, ieri pomeriggio, la dirigenza neroazzurra ha incontrato Luca Puccinelli ed Elio Berti, agenti del centrocampista albanese, che si trasferirà a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

«Siamo stati informati che Inter ed Empoli hanno trovato un accordo - ha spiegato Berti - Siamo tutti intenzionati a chiudere l'operazione». Restano da limare gli ultimi dettagli con il giocatore, poi Simone Inzaghi avrà ufficialmente a disposizione il nuovo vice-Brozovic.

Il cartellino di Asllani costerà complessivamente 14 milioni, dei quali 4 per il prestito e 10 per il riscatto. Grazie anche agli ottimi rapporti con l'Empoli, Marotta e Ausilio sono riusciti a strappare il nazionale albanese alle altre big, che negli scorsi mesi avevano chiesto informazioni sul giocatore. Interrogato sulle offerte dei concorrenti, però, Berti taglia corto: «Noi siamo contenti. Cosa c'è di meglio che l'Inter?».