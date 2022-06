Calciomercato, le news di oggi: Dybala all'Inter, pronto quadriennale

Dybala all'Inter, la trattativa va avanti. Incontro in sede nerazzurra tra l'agente dell'attaccante argentino Antun e l'ad Marotta, un discorso che andrà avanti per trovare un punto d'incontro tra quella offerta e rischiesta, il ragionamento è su un contratto quadriennale. All'incontro era presente anche l'agente Fifa Giacomo Pietralito, intermediario per contro di Jorge Antun. «Come è andata bisogna chiederlo a Marotta. Credo però che se si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati