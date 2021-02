Oggi 1 febbraio è l'ultimo giorno di calciomercato. Si chiude alle 20 la finestra invernale per tutte le squadre di Serie A. Ultime ore febbrili come ogni sessione che si rispetti, con direttori sportivi e presidenti al lavoro per acquisti e cessioni dell'ultimo minuto. Ecco tutte le trattative in diretta fino al gong di stasera.

Ore 13.10 - Kovalenko dallo Shakhtar all'Atalanta, c'è l'ufficialità. Sarebbe dovuto arrivare a parametro zero a giugno, ma ha anticipato l'arrivo in Italia e sarà da subito disponibile per Gasperini.

Ore 13.05 - Ultimi dettagli da sistemare, e poi Rugani sarà del Bologna. Il difensore di proprietà della Juventus torna in Italia dopo il prestito al Rennes

Ore 13.00 - Ufficiale l'arrivo di Bryan Reynolds alla Roma: contratto depositato in Lega. Arriva in prestito con obbligo di riscatto più una percentuale sulla futura rivendita. Ieri l'arrivo a Fiumicino, le visite mediche e la prima all'Olimpico, ora manca solo l'annuncio del club giallorosso.

Ore 12:45 - Il Bologna si avvicina a Rugani. Uno degli intermediari dell’affare è allo Sheraton di Milano per concludere l’affare e battere, definitivamente, la concorrenza del Torino.

Ore 12.10 - Mandragora dalla Juve al Torino: il centrocampista è appena arrivato al centro Medicina dello Sport nello stadio Olimpico Grande Torino per le visite di rito. Poi firmerà il contratto con i granata.

Ore 11.40 - Marotta sul mercato dell'Inter: «È chiuso. Dzeko-Sanchez? C’è stata audacia degli agenti, al di là di un cordiale incontro tra i diesse non si è mai entrati nel vivo di una negoziazione concreta. Non c’era necessità da parte nostra di provarci di un giocatore se non per esplicita richiesta», le parole a Sportitalia. Ieri sera intanto l'attaccante giallorosso ha accolto in tribuna all'Olimpico i due nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds tra abbracci e sorrisi.

Ore 11.00 - Patrick Cutrone in prestito dal Wolverhampton al Valencia: ieri le visite mediche e la firma sul contratto con il club spagnolo. "Garra e passione al servizio dell'attacco", è lo slogan utilizzato dagli spagnoli per presentarlo.

Ore 10.45 - Ufficiale Mattia Bani al Parma: arriva dal Genoa in prestito fino a giugno 2021 con diritto di riscatto.

Ore 9.40 - Oggi è il giorno di Zirkzee al Parma: arrivato ieri sera in Italia, l'attaccante di proprietà del Bayern Monaco sosterrà le visite mediche e diventerà un nuovo rinforzo per D'Aversa. Affare in prestito oneroso più diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita.

