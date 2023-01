Roma, il Bournemouth piomba su Zaniolo, offerti oltre 30 milioni ma il calciatore rifiuta: vuole il Milan

Il Bournemouth piomba su Nicolò Zaniolo con un’offerta ufficiale inviata alla Roma. L’intera operazione si aggira sui 35 milioni così ripartiti: 30 di parte fissa a cui aggiungere alcuni bonus e un 10% sulla futura rivendita. Si tratta della prima vera offerta ufficiale recapitata a Trigoria e che il general manager giallorosso Tiago Pinto è pronto ad accettare. Il giocatore, però, l’ha rifiutata: vuole restare in Italia in un club competitivo e non approdare in Premier in una squadra terzultima in classifica. I rossoneri sarebbero pronti a ingaggiarlo con lo stesso stipendio attuale, ma non sono andati oltre i 22 milioni più 3 di bonus. Troppo poco per convincere la Roma a cui è arrivata un’offerta in linea con quanto inizialmente richiesto.

Preferenza Milan

La squadra di Pioli sarebbe la meta preferita da Nicolò che vorrebbe restare in Italia, in un campionato che conosce e in una squadra in grado di rilanciarlo. Ma il pressing della Uefa sui conti della Roma le impone di non accettare offerte a ribasso come quella dei rossoneri. Ecco perché la cessione al Bournemouth sarebbe stata la migliore se il giocatore avesse accettato di trasferirsi in Inghilterra. Zaniolo, tra l’altro, ha scelto di lasciare Trigoria senza un’offerta in mano, come dichiarato da Mourinho nel post-partita di Spezia-Roma. Si è chiamato fuori dai convocati per la gara in Liguria e ha accusato un attacco di influenza intestinale qualche ora prima della partita con la Fiorentina. Mourinho ha preso atto delle sue problematiche a giocare e lo ha escluso senza polemiche. La Premier, dunque, sarebbe potuta diventare il posto adatto in cui rilanciarsi a tutti gli effetti, ma lo scarso appeal non ha convinto l’esterno.