Calciomercato, Shomurodov dalla Roma al Cagliare in prestito: le cifre e la formula

Ancora mercato in uscita per la Roma, questa volta Tiago Pinto, Ds gialorosso, fa felice il Cagliari che potrà a breve ufficializzerà Eldor Shormurodov. L'uzbeko è atteso oggi per le visite mediche e poi si potrà aggregare al resto del gruppo allenato da Ranieri.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto; i sardi pagheranno 1 milione per avere ora il calciatore, con il riscatto poi fissato intorno ai 9 milioni di euro. Inoltre, lo stipendio verrà pagato a metà dai due club.