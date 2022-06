Primo colpo di mercato in entrata per la Roma: si tratta di Nemanja Matic centrocampista classe 1988 del Manchester United con il contratto in scadenza. Arriverà a Trigoria a parametro zero e, salvo sorprese dell’ultima ora, firmerà un accordo annuale che si può rinnovare in base alle presenze per un secondo anno.

Calciomercato Roma, preso Matic

Operazione andata in porto grazie al prezioso aiuto di José Mourinho che, oltre ad averlo allenato, lo ha convinto a vestire giallorosso nonostante offerte contrattuali maggiori rispetto a quelle della Roma. L’acquisto verrà ufficializzato nelle prossime ore e il calciatore si sottoporrà alle visite mediche direttamente a luglio quando la squadra si radunerà in vista del ritiro.

Un rinforzo per il centrocampo che aggiunge esperienza al reparto con un totale di 311 presenze tra Chelsea e Manchester e 11 gol. Quest’anno, invece, Rangnick lo ha utilizzato a singhiozzo facendogli disputare 32 partite tra Champions e Premier League, ma solo in 17 di queste è partito titolare.