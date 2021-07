Eldor Shomurodov domani sarà a Roma e si sottoporrà a visite mediche e test atletici a Trigoria, poi firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso. Un acquisto costato a Friedkin 2,5 milioni per il prestito più 17.5 milioni per l’obbligo di riscatto che saranno versati al Genoa. L’attaccante raggiungerà la Capitale e poi dovrebbe volare in Portogallo dove conoscerà il resto dei nuovi compagni. E a proposito del ritiro, si ferma Gonzalo Villar: il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio. Domani non prenderà parte all’amichevole contro il Siviglia (ore 18.30 diretta Sky Sport).

