Roma, Xhaka a un passo: «All’Arsenal troppi problemi»

Il calciomercato della Roma sta per decollare. I Friedkin sono consapevoli che la squadra dovrà essere profondamente ristrutturata, a partire della spina dorsale formata da portiere, centrocampista centrale e attaccante. Il mediano scelto da Mourinho è Granit Xhaka, la distanza tra domanda dell’Arsenal (17,5 milioni) e offerta della Roma (15) è diminuita nelle ultime ore e l’accordo tra i due club è abbastanza vicino, il giocatore firmerà un quadriennale da 2,5 milioni. Il calciatore, che si trova nella capitale in ritiro con la Svizzera, ha rifilato una stoccata ai Gunners: «È stato un buon anno per me personalmente, ho sempre giocato, ma il piazzamento a fine stagione è ovviamente molto amaro e deludente. C'erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro», le parole riportate dal Mirror.

Restando a centrocampo, resta viva la pista che porterebbe Lorenzo Pellegrini a vestire blaugrana. Dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra rimediato in Nazionale e che lo ha costretto a dire addio all’Europeo, il club catalano potrebbe rivedere l’offerta iniziale che prevedeva - secondo il Mundo Deportivo - anche l’inserimento del cartellino di Lenglet. Il difensore, però, ha fatto sapere di non volersi muovere da Barcellona, l’uomo giusto, dunque, potrebbe essere Trincao attaccante classe ’99 gestito da Mendes. Intanto, la Roma ha tutto l’interesse di blindare il suo capitano con un nuovo contratto (l’attuale scade a giugno 2022), gli appuntamenti per il rinnovo erano rimandati alla fine dell’Europeo, ma con l’infortunio la tabella di marcia potrebbe subire delle variazioni.