Ora che l’ipotesi Milan è definitivamente tramontata, Nicolò Zaniolo si trova davanti a una scelta: andare in Premier League e rilanciarsi con la terzultima in classica, oppure, tentare di sanare la frattura con la Roma. La scelta propende verso la seconda possibilità, anche se oggi il procuratore dell’esterno Claudio Vigorelli si incontrerà con i dirigenti del Bournemouth per ascoltare l’offerta economica degli inglesi. È possibile, quindi, che se l’ingaggio dovesse convincere Nicolò e la sua famiglia il trasferimento possa andare in porto.

APPROFONDIMENTI Video L'offerta Zaniolo e il Milan, vicolo cieco: Pioli lo aspetta per uscire dalla crisi ma le parti sono distanti Zaniolo, la Roma apre alla cessione

L'offerta

La Roma ha dato il via libera dopo aver ricevuto un’offerta di 30 milioni più bonus a cui è stato aggiunto anche il 10% sulla futura rivendita. Il futuro dell’esterno è ancora tutto da scrivere, anche perché il feeling con la Roma, Mourinho e l’ambiente è ai minimi storici e ritrovarlo è quasi una missione impossibile dato che il tecnico lo farà partire dalla panchina e non più come titolare inamovibile.

Le reazioni

Inoltre, anche il rapporto con i tifosi si è rotto: sui social ha incassato valanghe di critiche per un comportamento giudicato dalla maggioranza immaturo e pretestuoso. Tra i tanti c’è il cantautore Marco Conidi: «Quello che tu povero sciocco non capirai mai, è che il calcio sa creare amicizie commoventi e storie di uomini che si sostengono reciprocamente aldilà dei soldi, e che un prato verde dove giocare può essere un luogo dell'anima e del cuore... Ma bisogna averla l'anima e il cuore. Gli uomini si riconoscono dal rispetto, dall'onore e dalla riconoscenza. Tu osserva e impara ammesso che ne sarai mai capace». Oppure, l’ex tecnico Andrea Stramaccioni: «Se non sei infortunato devi dare il 101% per la maglia per cui lavori. Ho grande stima per il giocatore, ma avrebbe potuto gestire meglio questa situazione. Si può uscire da un club ma è importante anche come, nel rispetto di tutti». Nicolò per adesso resta in silenzio. L’unico segnale è una foto di Roma vista da Monte Mario pubblicata nella notte sulle storie di Instagram e poi cancellata dopo pochi minuti. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione, la Premier non è poi così lontana.