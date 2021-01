Il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Sanabria, ma con un particolare non di poco conto. L’attaccante è positivo al Covid, dunque non sarà a disposizione di Nicola fino a quando non risulterà negativo. «Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al Covid-19 di Sanabria. Il calciatore è asintomatico - si legge nel comunicato - non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario. Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis Balompié il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria con un contratto di quattro anni».

Ultimo aggiornamento: 16:59

