Altra giornata di firme e di annunci, in Italia e all'estero. Partiamo dallo Spezia. Dopo l'addio di Italiano, il club ligure ha deciso di affidare la squadra ad un altro allenatore amante del bel gioco come Thiago Motta. L'accordo tra le parti è stato trovato da tempo e in giornata arriverà anche la firma del tecnico 38enne sul contratto triennale. Nessun intoppo o particolare ostacolo: l'ex Genoa, accostato in passato anche alla panchina del Psg, è diventato dallo scorso week end il favorito della famiglia Platek.

Ma a proposito di Psg, entro domani è atteso l'annuncio dell'ingaggio di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, svincolato e quindi libero sul mercato, firmerà un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino al 2023. Assente di lusso in questi Europei a causa di un infortunio, il classe '86 era stato contattato anche dal Manchester City. Ma il Psg di Pochettino è sempre stato in cima ai suoi pensieri.