Calciomercato serie A, news oggi: Ibrahimovic rinnova con il Milan

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato di un altro anno il contratto con il Milan, vestirà quindi anche la prossima stagione la maglia rossonera, l'attaccante svedese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Milan che intanto continua il pressing per assicurarsi Charles De Ketelaere del Bruges.

Il difensorse della Juve, Matthijs de Ligt, secondo quanto riferito dalla Bild è atteso questa sera a Monaco di Baviera. Affare che secondo fonti tedesche, quindi, pare sempre più vicino alla conclusione: l'olandese potrebbe firmare domani un contratto quinquennale a dieci milioni all'anno. Alla Juventus ne andranno invece 75 più 5 di bonus. Con la cessione di De Ligt il club bianconero dovrà chiudere ora un'operazione per un difensore centrale. Tra gli obiettivi c'è Gleison Bremer che però è seguito anche dall'Inter ma i nerazzurri prima di affondare il colpo dovrannno concretizzare la cessione di Skriniare al Psg.

Il centrocampista Morten Thorsby lascia la Sampdoria e si trasferisce in Bundesliga all'Union Berlino: costo dell'operazione quasi 4 milioni di euro e contratto fino al 2026. Questa mattina ha salutato tutti lasciando il ritiro di Ponte di Legno per partire in direzione della Germania.