Calciomercato serie A, news oggi: Bremer alla Juventus, è quasi fatta

La Juve sorpassa l'Inter ed ora è un passo da Gleison Bremer, difensore del Torino: il club bianconero ha fatto un'offerta di 40 milioni più 7 di bonus convincendo il Toro. Ora la trattativa è ai dettagli finali, discorso già ad ottimo punto anche con gli agenti del difensore brasiliano dei granata. Un colpo importante per la Juve arrivato subito dopo il passaggio di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, il difendore olandese dopo la firma sul contratto volerà negl States per unirsi alla tournèe de bavaresi.

Il Milan invece per il reparto arrretrato punta su Japhet Tanganga del Totttenham, il quarto difensore centrale da aggiungere in rosa. Rossoneri lanciatissimi innanzitutto sull'acquisto di De Keteleare del Bruges. Ormai la trattativa tra i due club è alla stretta finale e già in giornata potrebbe arrivare la fumata bianca. Il Milan conta di poter aver il talento belga a disposizione già per i prossimi impegni in Ungheria e Austria che cominceranno da sabato: un rinforzo importante che andrà ad aumentare la qualità offensiva.

L'inter perso Bremer deve ora decidere se puntare su un altro difensore centrale, oppure se puntare ancora su Milan Skriniar, rinnovargli il contratto: al momento la trattativa con il Psg è bloccata.