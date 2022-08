È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per un calciomercato che regalerà ancora grandi colpi e qualche sorpresa. Sono ancora tante le squadre che devono completare la rosa e approfitteranno degli ultimi giorni per mettere a segno le ultime operazioni, alcune addirittura cruciali per l’equilibrio della rosa. Il Milan ad esempio dopo aver piazzato l’affondo per Malick Thiaw, mette nel mirino Aster Vranckx per sistemare il centrocampo, la chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni con il classe 2002 belga vicinissimo ai rossoneri. La priorità dell’Inter invece è in difesa, dopo aver perso le tracce di Chalobah Acerbi è ad un passo, si attendono solo i via libera definitivi di Zhang, l’ex Lazio potrebbe già essere a disposizione contro la Cremonese. Allegri invece aspetta Paredes, che ha già l’intesa totale con la dirigenza bianconera. Manca solo l’accordo definitivo sulla formula con il Psg, ma le distanze negli ultimi giorni si sono assottigliate, il regista argentino è l’uomo perfetto per il centrocampo di una Juventus che ha pronto anche il piano B: nel caso in cui l’operazione si dovesse complicare nel finale occhi sul brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa, su cui ha fatto le sue valutazioni anche il Milan qualche settimana fa. Il Napoli aspetta ancora Navas e intanto non smette di sognare Ronaldo, operazione monstre non semplice da chiudere nel giro di qualche giorno, c’è la volontà del club e del portoghese, ma si attende l’offerta ufficiale dello United per Osimhen. La Fiorentina dopo Barak ci prova anche per Bajrami, mentre Cioffi e Gasperini hanno chiesto rinforzi, dopo un calciomercato che ha impoverito le rose di Verona e Atalanta. Nonostante gli addii pesantissimi di Belotti, Mandragora, Brekalo e Bremer e qualche nervosismo in ritiro, gli ultimi colpi di mercato hanno rilanciato il Toro addirittura i vetta alla classifica. Ci sarà tempo fino a giovedì prossimo per chiudere gli ultimi colpi, poi se ne riparlerà a gennaio.