È già terminata l'avventura di Mario Mandzukic in Qatar. Per motivi ambientali, l'ex attaccante della Juventus ha deciso di risolvere il contratto con l'Al-Duhail e di tornare a giocare per un club europeo. «Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro», il messaggio sui social scritto dal classe '86. Il suo futuro è ancora incerto, ma sicuramente non mancheranno offerte dalla Serie A ora che il calciatore è libero sul mercato. Serviranno, però, proposte importanti: Mandzukic (accostato anche al Benevento) è disposto a valutare solo contratti sui 4-5 milioni di euro a stagione per firmare con la sua prossima squadra. A proposito di attaccanti, sono i giorni anche di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano darà entro le prossime 48-72 ore una risposta definitiva a De Laurentiis. Sul tavolo una proposta da circa 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. «Il Napoli è appena sotto la Juventus o il Barcellona ma è allo stesso livello dell'Atletico Madrid - le parole a 'La Voix du Nord' del presidente del Lille, Gerard Lopez-. Se ci andrà, diventerà la superstar della formazione azzurra. Avere una città come Napoli ai propri piedi deve essere davvero emozionante per un calciatore. E Victor ha la forza per dimostrare tutto il suo valore». Ultimo aggiornamento: 22:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA