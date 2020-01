Visite mediche, idoneità sportiva e, infine, firma sul contratto. Sarà una giornata fitta di impegni per Simon Kjaer, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore danese, che in questo momento è alla clinica “La Madonnina” per sostenere gli esami di rito, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia.



ARRIVEDERCI LECCE

Le strade del Lecce e di Andrea La Mantia si separano. L'attaccante, classe '91, è stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all'Empoli. Il giocatore nella stagione attuale ha realizzato due reti con la maglia giallorossa.



SECOND LIFE

Nuova squadra per Paolo De Ceglie. L'ex bianconero, 33 anni, ha firmato un contratto triennale col Miami Beach, che milita nella Usl Championship, lega di secondo livello del campionato americano. Avrà un ruolo di giocatore-scout, dovrà cioè occuparsi anche della ricerca di giovani talenti. Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA