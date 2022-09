Ultime ore di mercato. Insidia Chelsea per Rafael Leao, ma un affare di queste proporzioni (servono tra i 120 e i 150 milioni di euro) è quasi impossibile che vada in porto. È considerata una manovra di disturbo di Jorge Mendes, procuratore dell’esterno, per ottenere di più dal rinnovo del contratto. Nel frattempo, il Milan accoglie Vranckx e Sergino Dest. Il centrocampista arriva dal Wolfsburg (prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12) e stamattina fa le visite mediche. Il terzino statunitense è pronto a sbarcare a Milano, visto il lungo stop (si teme due mesi) di Florenzi. L’Inter fa muro per Skriniar. Il Psg si dovrà arrendere, ma ha tempo fino alle 20 per fare un’offerta concreta di 65-70 milioni di euro. Ma anche qui è probabile che questo pressing insistente abbia una prospettiva a lungo termine: convincere lo slovacco a non rinnovare con i nerazzurri in modo da ingaggiarlo a parametro zero tra un anno. Intanto, i nerazzurri continuano a lavorare per Acerbi. Simone Inzaghi pretende il difensore della Lazio, ma serve l’ok di Steven Zhang.

L’alternativa è Zagadou, che arriverebbe a parametro zero dopo essere finito a scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. In passato seguito anche dalla Roma, il francese peserebbe meno come ingaggio lordo sulle casse dell’Inter grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Acerbi (34 anni) costerebbe 4 milioni lordi, Zagadou (23 anni) circa 3. Bloccata la cessione di Gosens al Bayer Leverkusen, non sono previsti – salvo cambi di programma – altri incontri con il club tedesco. Il Napoli farà di tutto pur di prendere Keylor Navas dal Psg, ma il portiere non ha ancora l’accordo sulla buonuscita con il club. Intanto, Ounas dice addio agli azzurri e va al Lille. La Juventus, invece, ieri ha ufficializzato Paredes e può cedere Arthur. Pjaca va all’Empoli. Carnesecchi torna alla Cremonese, mentre Winks è ufficiale alla Sampdoria. La Fiorentina cede Kokorin all’Aris Limassol e vuole Parisi dall’Empoli, mentre Zaza risolve il contratto col Torino. Ilicic può andare al Verona, dopo aver risolto il contratto con l’Atalanta. Piatek è della Salernitana.