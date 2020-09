Inzaghi: «Calendario complesso, ma la Lazio sarà pronta»

«Il sorteggio del calendario ci ha prospettato un programma complesso: nel girone di ritorno disputeremo tanti scontri diretti in trasferta ed, inoltre, sarà difficile affrontare alcuni incastri di calendario considerando gli impegni di Champions League che verranno pianificati tra un mese. Vogliamo farci trovare pronti in vista delle prime giornate della nuova Serie A TIM, ci stiamo allenando per iniziare al meglio questo percorso». Lo scrive sul sito della Lazio il tecnico, Simone Inzaghi. Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA