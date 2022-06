Calendario Serie A, via il 24 giugno: date, criteri e le novità previste

38 partite - come da un po' a questa parte - e una novità assoluta: lo stop per il Mondiale a metà stagione. È tutto pronto per il sorteggio del nuovo calendario della Serie A 2022/23, il primo vero appuntamento del nuovo anno per tanti tifosi. Una stagione di per sé già storica: mai, infatti, il campionato si era interrotto al giro di boa per consentire ai calciatori di prendere parte con le nazionali a un Campionato del Mondo, che si giocherà a novembre e dicembre prossimi in Qatar.

Il sorteggio del nuovo calendario Serie A è fissato per il prossimo venerdì 24 giugno alle ore 12: inizio fissato al weekend del 14 agosto e chiusura al 4 giugno, con interruzione nella seconda metà di novembre e ripresa a gennaio. Non è escluso - come più volte paventato anche da Aurelio De Laurentiis nelle ultime conferenze - che la Lega Calcio possa organizzare uno o più tornei durante i mesi di novembre e dicembre al fine di permettere ai calciatori che non prenderanno parte al Mondiale e ai club di non restare fermi in attesa della ripresa del torneo. Confermato il calendario "asimmetrico" tra andata e ritorno, già visto l'ultimo anno, la novità principale invece sarà lo spareggio per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni in caso di arrivo a pari punti per due formazioni (rimarrà invecela regola dei confronti diretti per la qualificazione alle coppe europee).

Quattro partite previste ad agosto con un turno infrasettimanale (30-31 agosto), la prima sosta della Serie A è prevista per il 25 settembre, per concedere alle nazionali le ulteriori partite di Nations League non disputate nelle scorse settimane. Interruzione dal 13 novembre al 4 gennaio. La seconda sosta per le nazionali prevista a marzo. Cinque turni ad aprile, quattro a maggio, l'ultima giornata, sarà giocata il 4 giugno.

Questi i criteri di compilazione: