L'esterno della Fiorentina José Callejon è guarito dal Covid. Il 33enne spagnolo è infatti risultato negativo al tampone di controllo effettuato a 10 giorni dalla sua positività. Callejon può quindi iniziare l'iter per il ritorno in gruppo e se tutto andrà bene potrà essere a disposizione di Cesare Prandelli in occasione del match di domenica contro il Benevento.

