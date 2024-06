Calzona, c'è il Cagliari che lo tenta (ma Ciccio ha in mente solo la Slovacchia)

Calzona e il Cagliari molto vicini: i vertici del club apprezzano Francesco Calzona, in procinto di disputare il prossimo Europeo alla guida della Slovacchia.

Il presidente del Cagliari conosce in maniera approfondita il 55enne allenatore ex Napoli - dove ha raccolto una situazione disastrosa ("Neppure Guardiola poteva fare meglio", ha scherzato ma neppure tanto Lobotka) perché ha già lavorato a Cagliari in passato come vice di Di Francesco.

Il tecnico italiano, infatti, preferirebbe parlare di una futura panchina soltanto al termine degli Europei con la sua Slovacchia: da capire se la società sia disposta ad aspettare fino alla conclusione della manifestazione per avere delle certezze e programmare il mercato.