Came Dosson-Napoli Futsal 4-3, la rimonta degli azzurri non basta

Rimonta a metà. Come le convocazioni del ct Massimiliano Bellarte. Confidavano in una chiamata in azzurro Attilio Arillo, Massimo De Luca e capitan Fernando Perugino, ovvero i tre giocatori partenopei protagonisti in serie A. E’ andata bene soltanto al portiere Lorenzo Pietrangelo del Napoli Futsal. E la capolista si distrae in Veneto, dove viene superata dalla Came Dosson 4-3. Con identico punteggio cade anche l’Olimpus Roma tra le mura amiche con il Pescara. In classifica mantengono la vetta i ragazzi di David Marin (48), che devono recuperare il match con la Meta Catania (14 marzo), ma sale al secondo posto proprio la formazione di Sylvio Rocha (44), precedendo la Feldi Eboli e i capitolini (entrambi a 43).

Il laterale Loris Di Guida porta i padroni di casa in vantaggio (9’47”) e il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa vanno a bersaglio altri tre marcatori diversi. In sequenza l’universale Josip Suton (22’39”), Juan Fran (24’31”) e il pivot Arlan Pablo Vieira (32’48”). Per la prima volta in stagione il club presieduto da Serafino Perugino si trova a dover recupare un passivo così pesante: sotto di 4-0. Troppo tardivo il risveglio del Napoli, che negli ultimi 3 minuti della 22esima giornata risale la china con Felipe Mancha (36’13”) e la doppietta di Mateus (37’28” e 38’46”). Ma non basta.