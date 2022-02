Camerun-Egitto, Anguissa sfida Salah: «Vogliamo vincere la Coppa d'Africa»

«Sappiamo che questa è una partita importante, una partita che ci sta a cuore». Frank Anguissa non usa mezze parole, il Camerun è chiamato alla prova del nove contro l'Egitto questa sera. I padroni di casa della Coppa d'Africa si giocano contro l'Egitto di Salah il passaggio nella finale in programma domenica, dove ad attendere c'è già il suo compagno di Napoli Koulibaly.

«Vogliamo vincere e penso che il gruppo oggi sia motivato per cercare questa vittoria. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo fiducia in noi stessi», ha spiegato Anguissa in conferenza. «Abbiamo fiducia nelle nostre qualità. Miglioriamo ogni giorno e penso che il gruppo sia concentrato su questa semifinale. Il nostro obiettivo è vincere la Coppa, è a portata di mano, quindi penso che tutti siano determinati e vogliano vincere questa partita».