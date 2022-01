Anguissa, show col Camerun: 2-0 al Gambia, azzurro in semifinale

Il Camerun è in semifinale. La squadra di casa vince i quarti di finale di Coppa d'Africa e si aggiudica il passaggio del turno. Ancora protagonista Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e anche questa sera titolare nell'indice di Conceicao.

Per il centrocampista azzurro sono 87 i minuti in campo. Il match è stato deciso per il Camerun dalla doppietta della punta Ekambi. Per Anguissa e compagni, adesso, c'è da attendere: in semifinale una tra Egitto e Marocco, in programma giovedì 3 febbraio.