Torneo delle regioni, successo della rappresentativa campana

Una serie di sorpassi e controsorpassi hanno contraddistinto una finale per cuori forti. Alla fine l’ha spuntata la Campania per 4-2 sulla Sicilia nella finalissima del Torneo delle Regioni Calcio a Cinque in Veneto. La squadra under 17 guidata dal tecnico Mangiacapra ha conquistato il titolo per la prima volta nella sua storia.

«Sono soddisfatto ed orgoglioso – dichiara il responsabile regionale del calcio a Cinque Vincenzo Boccarusso, – l’abbiamo desiderata tantissimo. Ho difeso le mie scelte e queste hanno pagato, il nostro futsal giovanile è vivo e ha futuro. Ci sono le basi per fare bene ed anche le altre squadre lo hanno mostrato, la caparbietà è un valore aggiunto. Mi preme ringraziare il presidente Zigarelli e l’amico Giovanni Belcuore, non mi hanno mai lasciato solo. L’impegno verso i calcettisti è stato impeccabile e loro hanno fatto qualcosa di grande davvero».

«Una giornata storica e indimenticabile per tutta la Campania. Questi ragazzi ci hanno regalato emozioni uniche, hanno dimostrato tutto il loro valore agonistico e il grande attaccamento alla maglia. Un plauso va a tutti loro e allo staff. In questo Torneo delle Regioni il futsal campano in tutte le categorie ha dimostrato tanta qualità ed è palese tutto l’impegno profuso dalle società per la crescita dei calcettisti. Un ringraziamento sentito al nostro Responsabile Boccarusso per la grande passione e per l’entusiasmo che ha saputo trasmettere a tutto il gruppo» ha sottolineato il presidente del Comitato campano Carmine Zigarelli.