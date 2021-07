Non è sceso in campo, ma tra gli azzurri che fanno festa oggi c'è anche Alex Meret, terzo portiere della Nazionale di Mancini che s'è conquistato il pass per gli Europei poco prima dell'ultima convocazione. «Sogni che diventano realtà! Campioni d'Europa» ha scritto il portiere del Napoli sui social il giorno dopo la finale di Wembley.

A fare eco anche il compagno napoletano Di Lorenzo: «Se ci credi, a volte i sogni diventano realtà».