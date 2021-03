Il campionato olandese e quello belga presto potrebbero fondersi. I migliori club della Pro League hanno votato a favore della fusione con l'Eredivisie olandese per una BeNeLeague congiunta. Dalla federazione belga è arrivato un «sostegno unanime per dare ogni opportunità alla possibile realizzazione della BeNeLeague» in una riunione dei 25 club della Pro League.

«Questa ambizione per il futuro si basa sul rispetto delle ambizioni sportive dei migliori club e sulla necessità di stabilità economica per le altre società professionistiche». La Pro League assumerà un ruolo attivo nella formazione del campionato che potrebbe essere composto da 18 club, 10 dei quali olandesi e otto belgi. Le squadre olandesi includerebbero Ajax, Psv Eindhoven, Feyenoord e AZ Alkmaar mentre Anderlecht, Club Brugge, Standard Liege e Genk sarebbero tra le squadre belghe. Attesa adesso la risposta dell'Eredivise olandese

