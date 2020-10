Campioniato di Serie A rischia lo stop. L'allarme lo lancia il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora «Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C».

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si esprime così rispondendo alle domande di Myrta Merlino, a L'Aria che tira, sul destino del campionato di Serie A. «Difendo la linea del protocollo che funziona se viene rispettato. Possiamo anche farne uno più rigido, ma se c'è qualcuno che non lo rispetta...», aggiunge. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del caso Juve-Napoli, con la sconfitta a tavolino per i partenopei. «Se c'è un giudice che ha deciso, rispetto» la decisione. «Il Napoli ha fatto ricorso, vediamo cosa succederà».

Sulla #SerieA il Ministro #Spadafora si sbilancia: "Non so se si arriverà a fine campionato. Possiamo avere tutti i protocolli possibili ma se qualcuno li elude..." Il #calcio in Italia è una fede, che sia destinato ad una bolla come la Nba? #lariachetira — Myrta Merlino (@myrtamerlino) October 20, 2020

Spadafora: «De Luca in Campania ha fallito»

«Inviterei De Luca a occuparsi del sistema sanitario campano». Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a L'aria che tira su La7 risponde così alle domande sulle recenti dichiarazioni del governatore campano che ha ironizzato sulla sentenza del giudice sportivo in relazione al caso Juve-Napoli. «Sono molto preoccupato. È stato molto facile chiudere per De Luca, ora che bisogna riaprire in sicurezza... Ha fallito? Mi sembra evidente».

Spadafora: «Ronaldo ha violato il protocollo»

«Ronaldo, quando ha lasciato il nostro paese per andare in Portogallo, ha violato il protocollo, è stato aperto un fascicolo dalla procura di Torino e ora sarà aperto anche della Figc. È un grande campione e si sente esente dal rispettare le regole». Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a 'L'aria che tirà su La7, torna sulla questione riguardante il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, reo di aver violato la bolla della Juventus per andare in ritiro con la Nazionale portoghese.

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA