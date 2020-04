LEGGI ANCHE

Ormai noto a tutti l'evento "Je sto vicino a te" della, anche Paolo ha voluto fare la sua parte mettendo all'asta una maglia importante. L'ex capitano azzurro ha deciso, infatti, di donare per l'iniziativa una maglia deldi Ezequiel Lavezzi , usata dal Pocho in una sfortunata notte didel 2010-11 che vide l'eliminazione degli azzurri ai rigori contro l'Inter, proprio per errore dell'argentino dal dischetto.«Tutti insieme ci eravamo promessi di donare una maglia speciale. Ecco la mia, con ancora tutto il sudore e tutta la passione del Pocho. La maglia non è tra le mie mani ma ben custodita in italia» ci ha tenuto a precisare Cannavaro nel suo post su Instagram.