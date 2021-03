Cannavaro chiama l'Italia: «Voglio allenare in Serie A»

La sua esperienza alla guida del Guangzhou Evergrande in Cina - con cui ha vinto un campionato e una Supercoppa cinese - va avanti da ormai diverse stagioni e i problemi di pandemia dello scorso anno sembrano ormai superati. Fabio Cannavaro è pronto a ricominciare in Oriente ma punta l'Europa e soprattutto l'Italia per poter allenare anche nel nostro Paese.

«Il campionato cinese qui non è ancora ripartito, siamo partiti da Napoli due mesi fa. Ormai non ci sono praticamente più casi di covid, la vita sembra essere tornata alla normalità» ha commentato l'ex difensore di Napoli, Juventus e Real Madrid intervenuto ai microfoni di Koprifuoco, su Canale 21. «Il mio obiettivo è rientrare in Italia e allenare il prima possibile, pur avendo fatto un percorso diverso nei primi anni di carriera in panchina».

