Fondazione Cannavaro-Ferrara, evento per il parco della Loggetta

Torna in presenza l'evento organizzato ogni anno dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara (creata nel 2005 dagli ex calciatori Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara e da Vincenzo Ferrara) per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Appuntamento lunedì 13 dicembre alle ore 19.30 presso il locale Hbtoo in via Coroglio per una manifestazione dedicata al Parco Ciaravolo della Loggetta.

Un'operazione che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Cannavaro-Ferrara e il Comune di Napoli per l’acquisto di attrezzature ludico-sportive in vista della ristruttrurazione dell'area verde a cura dell'amministrazione municipale. E' un evento che sta particolarmente a cuore ai fratelli Cannavaro, che sono nati alla Loggetta, a pochi passi dallo stadio oggi dedicato a Diego Maradona.