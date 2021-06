Cannavaro e il miracolo Nazionale: «Vi racconto l'Ital-Sassuolo»

Il Sassuolo, anzi il Sasòl, è una delle isole felici del calcio italiano. «Solo chi lì non c'è mai stato può stupirsi se Locatelli, Berardi e Raspadori ora brillano nella Nazionale. Perché solo lì succede qualcosa che altrove in Italia non viene perdonato a nessuno: si può sbagliare in santa pace e ti perdonano l'errore». Paolo Cannavaro, ora vice del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande, è stato per quattro anni una delle stelle dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati