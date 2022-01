Cannavaro dice di no alla Polonia: non sarà il ct di Zielinski e Milik

Fabio Cannavaro non sarà il ct della Polonia. Il capitano dell'Italia campione del mondo ha declinato l'offerta delle federazione polacca che aveva incontrato due giorni fa a Varsavia: dopo alcune ore di riflessione, Cannavaro ha declinato la proposta. Troppo pochi i giorni a disposizione per poter allenare i nazionali: la Polonia giocherà i playoff per il Mondiale con la Russia il 24 marzo e prima di allora impossibile organizzare stage o raduni per provare a organizzare il nuovo lavoro.

Ora altre due piste italiane per la panchina: Pirlo e Gattuso.