LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora tante ombre sul futuro di, l'ex attaccante delche lascerà anche il Paris Saint Germain a fine stagione. Un finale di stagione anticipato per lui, visto che il Matador potrebbe salutare i parigini già il prossimo 30 giugno, alla scadenza naturale del contratto. Secondo Le Parisien, infatti, l'attaccante uruguaiano si rifiuterà di indossare la maglia del club per disputare lain programma ad agosto a, dopo aver visto chiudersi il campionato di Ligue 1 in via anticipata.Ilnon sarebbe intenzionato quindi a proseguire la propria avventura nella capitale francese oltre il 30 giugno, data di scadenza del suo attuale contratto che non verrà prolungato., secondo i media francesi, avrebbe deciso addirittura di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti della squadra di Tuchel che si terrà oggi. Stessa situazione anche per il terzino, già pronto a trasferirsi al Borussia Dortmund e quindi arrivato alla rottura con il club francese.