«Schone non era positivo, ma aveva una carica virale importante e abbiamo preferito non portarlo a Napoli per senso di responsabilità: non era positivo e non lo è adesso». Queste le parole di, ds del Genoa protagonista domenica scorsa al. Confermati, però, i 14 casi di positività all'interno del gruppo ligure: «sarà una partita che potrà essere giocata in un’altra data, nessuno dei due club fa le coppe europee, ma siamo a mercoledì e ancora non sappiamo cosa fare».«Noi al Napoli non abbiamo mai chiesto di spostare la partita, perché sabato dovevamo giocare col Torino» ha continuatoa Radio Kiss Kiss. «Abbiamo cercato il male minore, era solo una battuta quella sul 6-0 e sul motivo della sconfitta. Si poteva studiare qualcosa di diverso per questa Serie A.negativo? Non posso dirlo».